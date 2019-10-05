"Витесс" Слуцкого обыграл "Утрехт" и поднялся на третье место в чемпионате Нидерландов
В рамках 9-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого одержал победу над "Утрехтом".
Таким образом, подопечные Слуцкого поднялись на третье место и сравнялись по очкам с лидерами чемпионата - "Аяксом" и ПСВ.
"Витесс" - "Утрехт" 2:1
Голы: Кларк, 9 - 1:0, Махер, 38 - 1:1, Матавж, 68 - 2:1
"Витесс": Пасвеер, Даса, Обиспо, Кларк, Дуки, Беро, Базур (Бейтинк, 87), Линссен, Таннане (Фор, 36), Матавж, Дико (Грот, 69).
"Утрехт": Пас, Клайбер, Хогма, ван Марел, Янссен, ван де Стрек (Черны, 76), Густафссон, Махер, Рамселар (Эмануэлсон, 70), Керк, Абасс (Баэбек, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23