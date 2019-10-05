"Витесс" Слуцкого обыграл "Утрехт" и поднялся на третье место в чемпионате Нидерландов

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"Витесс" Слуцкого обыграл "Утрехт" и поднялся на третье место в чемпионате Нидерландов

В рамках 9-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого одержал победу над "Утрехтом".

Таким образом, подопечные Слуцкого поднялись на третье место и сравнялись по очкам с лидерами чемпионата - "Аяксом" и ПСВ.

"Витесс" - "Утрехт" 2:1

Голы: Кларк, 9 - 1:0, Махер, 38 - 1:1, Матавж, 68 - 2:1

"Витесс": Пасвеер, Даса, Обиспо, Кларк, Дуки, Беро, Базур (Бейтинк, 87), Линссен, Таннане (Фор, 36), Матавж, Дико (Грот, 69).

"Утрехт": Пас, Клайбер, Хогма, ван Марел, Янссен, ван де Стрек (Черны, 76), Густафссон, Махер, Рамселар (Эмануэлсон, 70), Керк, Абасс (Баэбек, 46).  

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