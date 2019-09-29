"Витесс" Слуцкого обыграл "Валвейк" в чемпионате Голландии

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"Витесс" Слуцкого обыграл "Валвейк" в чемпионате Голландии

"Витесс" обыграл "Валвейк" в рамках 8-го тура Эредивизии.

В составе победителей голами отметились Нуа Дик и Уссама Танна. У хозяев с пенальти забил Клинт Леманс.

"Валвейк" - "Витесс" - 1:2 (0:1)

Голы: Дико, 16 - 0:1, Леманс, 52 (с пенальти) - 1:1, Таннан, 77 (с пенальти) - 1:2.

"Валвейк": Вассен, Делькруа, Гари, Квастен (Ньюпорт, 43), Меленстен, Мюлдер, Спирингс, Элберс, Леманс (Таири, 82), Данелс (Бакари, 86), Венте.

"Витесс": Пасвеер, Обиспо, Леливелд, Дуки, Кларк, Беро, Базур, Таннане (Фор, 82), Линссен (Даса, 57), Матавж, Дико (Грот, 65).

"Витесс" с 17 баллами занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

А еще: Слуцкий: "За один день я набрал больше подписчиков в инстаграме, чем "Витесс" за всё время" | http://soccernews.ru
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