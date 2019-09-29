"Витесс" Слуцкого обыграл "Валвейк" в чемпионате Голландии
"Витесс" обыграл "Валвейк" в рамках 8-го тура Эредивизии.
В составе победителей голами отметились Нуа Дик и Уссама Танна. У хозяев с пенальти забил Клинт Леманс.
"Валвейк" - "Витесс" - 1:2 (0:1)
Голы: Дико, 16 - 0:1, Леманс, 52 (с пенальти) - 1:1, Таннан, 77 (с пенальти) - 1:2.
"Валвейк": Вассен, Делькруа, Гари, Квастен (Ньюпорт, 43), Меленстен, Мюлдер, Спирингс, Элберс, Леманс (Таири, 82), Данелс (Бакари, 86), Венте.
"Витесс": Пасвеер, Обиспо, Леливелд, Дуки, Кларк, Беро, Базур, Таннане (Фор, 82), Линссен (Даса, 57), Матавж, Дико (Грот, 65).
"Витесс" с 17 баллами занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Голландии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23