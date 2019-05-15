"Витесс" Слуцкого обыграл "Венло" в последнем туре Эредивизии
"Витесс" в 34-м туре чемпионата Голландии обыграл "Венло" со счетом 3:1.
В составе победителей мячи забили Вячеслав Караваев, Мартин Эдегор, и Матуш Беро. У гостей голом отметился ван Ойен.
"Венло" - "Витесс" - 1:3 (0:2).
Голы: Караваев, 23 - 0:1, Эдегор, 39 - 0:2, ван Ойен - 1:2, Беро, 83 - 1:3.
"Венло": Уннершталь (Ван Круй, 20), Деккер (Линтхорст, 46), Рэзелер, Янссен, ван Брюгген, Сушич (Опоку, 70), ван Ойен, Пост, Йостен, Грот, Млапа.
"Витесс": Пасвеер, Бюттнер (Беро, 68), Кларк, Караваев, ван дер Верфф, Фор, Сереро, Линссен (Дарфалу, 86), Эдегор, Дуки, Бейтинк (Матавж, 46).
"Витесс" с 53 баллами остался на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Голландии. "Венло" с 41 очком занимает 12 позицию.
Команда Слуцкого примет участие в плей-офф за место в Лиге Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23