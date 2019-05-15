"Витесс" Слуцкого обыграл "Венло" в последнем туре Эредивизии

"Витесс" в 34-м туре чемпионата Голландии обыграл "Венло" со счетом 3:1.

В составе победителей мячи забили Вячеслав Караваев, Мартин Эдегор, и Матуш Беро. У гостей голом отметился ван Ойен.

"Венло" - "Витесс" - 1:3 (0:2).

Голы: Караваев, 23 - 0:1, Эдегор, 39 - 0:2, ван Ойен - 1:2, Беро, 83 - 1:3.

"Венло": Уннершталь (Ван Круй, 20), Деккер (Линтхорст, 46), Рэзелер, Янссен, ван Брюгген, Сушич (Опоку, 70), ван Ойен, Пост, Йостен, Грот, Млапа.

"Витесс": Пасвеер, Бюттнер (Беро, 68), Кларк, Караваев, ван дер Верфф, Фор, Сереро, Линссен (Дарфалу, 86), Эдегор, Дуки, Бейтинк (Матавж, 46).

"Витесс" с 53 баллами остался на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Голландии. "Венло" с 41 очком занимает 12 позицию.

Команда Слуцкого примет участие в плей-офф за место в Лиге Европы.

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