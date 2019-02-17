"Витесс" Слуцкого обыграл "Виллем II"
"Витесс" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Голландии победил "Виллем II" (3:2).
"Витесс" - "Виллем II" - 3:2 (1:0).
Голы: Линссен, 5 - 1:0, Эдегор, 59 - 2:0, Исак, 61 - 2:1, Кларк, 79 - 3:1, Павлидис, 83 - 3:2.
"Витесс": Эдуарду, Караваев, Дуки, Кларк-Солтер, Кларк, Беро, Фор, Бюттнер (М.Али, 90+5), Эдегор, Дарфалу (Дауда, 38. Маргарет, 89), Линссен.
"Виллем II": Велленройтер, Данкерлуи, Майснер, Петерс, Херкенс, Тапия, Краули (Кристинссон, 88), Льонч (Павлидис, 46), Езбилис, Исак, Врусай (Анита, 77).
"Витесс" набрал 33 очка и поднялся на 5 строчку.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|22
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|Аякс
|21
|50
|3
|Фейеноорд
|21
|42
|4
|АЗ
|22
|40
|5
|Хераклес
|22
|32
|6
|Витесс
|21
|30
|7
|Утрехт
|21
|29
|8
|ВВВ Венло
|22
|29
|9
|АДО Ден Хааг
|22
|27
|10
|Фортунна Ситтард
|22
|26
|11
|Виллем II
|21
|25
|12
|Зволле
|22
|25
|13
|Гронинген
|21
|24
|14
|Эммен
|21
|24
|15
|Херенвен
|22
|24
|16
|Эксельсиор
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|17
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