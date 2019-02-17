"Витесс" Слуцкого обыграл "Виллем II"

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"Витесс" Слуцкого обыграл "Виллем II"

"Витесс" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Голландии победил "Виллем II" (3:2).

"Витесс" - "Виллем II" - 3:2 (1:0).

Голы: Линссен, 5 - 1:0, Эдегор, 59 - 2:0, Исак, 61 - 2:1, Кларк, 79 - 3:1, Павлидис, 83 - 3:2.

"Витесс": Эдуарду, Караваев, Дуки, Кларк-Солтер, Кларк, Беро, Фор, Бюттнер (М.Али, 90+5), Эдегор, Дарфалу (Дауда, 38. Маргарет, 89), Линссен.

"Виллем II": Велленройтер, Данкерлуи, Майснер, Петерс, Херкенс, Тапия, Краули (Кристинссон, 88), Льонч (Павлидис, 46), Езбилис, Исак, Врусай (Анита, 77).

"Витесс" набрал 33 очка и поднялся на 5 строчку.

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