"Витесс" Слуцкого одержал победу над "Виллем II", "Аякс" разгромил "Эммен"

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"Витесс" Слуцкого одержал победу над "Виллем II", "Аякс" разгромил "Эммен"

Представляем результаты матчей 2-го тура чемпионата Нидерландов.

"Аякс" - "Эммен" 5:0

Голы: ван де Бек, 27 - 1:0, Зиеш, 47 - 2:0, Тадич, 66 - 3:0, Хунтелар, 80 - 4:0, Хунтелар, 88 - 5:0

"Аякс": Онана, Мазрауи (Дест, 54), Велтман, Мартинес, Тальяфико, Марин, ван де Бек, Блинд, Зиеш, Тадич (Хунтелар, 72), Нерес (Промес, 59).

"Эммен": Тельгенкамп, Бейл (Пэйн, 81), Вендорп, Баккер, Бюрнет, Угринич, Чакон, Лаурсен, де Леув, Колар, Ариас (Бос, 67).    


"Виллем II" - "Витесс" 0:2

Голы: Грот, 55 - 0:1, Матавж, 70 - 0:2

"Виллем II": Велленройтер, Хольмен, Петерс, Херкенс, Данкерлуи (Кулибали, 81), Врусай (Зейдервейк, 71), Саддики, Келерт, Поль Льонк (Гладон, 61), Нуннели, Льюис.

"Витесс": Пасвеер, Дуки, Обиспо, Караваев, Кларк, Сереро, Беро, Таннане (Фор, 81), Линссен, Матавж (Дарфалу, 90), Грот (Мусонда, 67).

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