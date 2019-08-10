"Витесс" Слуцкого одержал победу над "Виллем II", "Аякс" разгромил "Эммен"
Представляем результаты матчей 2-го тура чемпионата Нидерландов.
"Аякс" - "Эммен" 5:0
Голы: ван де Бек, 27 - 1:0, Зиеш, 47 - 2:0, Тадич, 66 - 3:0, Хунтелар, 80 - 4:0, Хунтелар, 88 - 5:0
"Аякс": Онана, Мазрауи (Дест, 54), Велтман, Мартинес, Тальяфико, Марин, ван де Бек, Блинд, Зиеш, Тадич (Хунтелар, 72), Нерес (Промес, 59).
"Эммен": Тельгенкамп, Бейл (Пэйн, 81), Вендорп, Баккер, Бюрнет, Угринич, Чакон, Лаурсен, де Леув, Колар, Ариас (Бос, 67).
"Виллем II" - "Витесс" 0:2
Голы: Грот, 55 - 0:1, Матавж, 70 - 0:2
"Виллем II": Велленройтер, Хольмен, Петерс, Херкенс, Данкерлуи (Кулибали, 81), Врусай (Зейдервейк, 71), Саддики, Келерт, Поль Льонк (Гладон, 61), Нуннели, Льюис.
"Витесс": Пасвеер, Дуки, Обиспо, Караваев, Кларк, Сереро, Беро, Таннане (Фор, 81), Линссен, Матавж (Дарфалу, 90), Грот (Мусонда, 67).
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|2
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|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16