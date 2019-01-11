"Витесс" Слуцкого победил в товарищеском матче
Голландский "Витесс", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, в товарищеском матче обыграл шотландский "Ливингстон".
Стоит отметить, что этот матч стал первым в карьере помощников Слуцкого россиян Алексея и Василия Березуцких.
"Витесс" (Нидерланды) – "Ливингстон" (Шотландия) – 3:2 (2:1)
Голы: Менга, 7 - 0:1, Караваев, 34 - 1:1, Беренс, 40 - 2:1, Хокетт, 61 - 2:2, Линссен, 74 - 3:2.
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