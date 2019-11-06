"Витесс" Слуцкого подписал бывшего игрока ЦСКА

Японский полузащитник Кейсуке Хонда перешел в "Витесс", который тренирует российский тренер Леонид Слуцкий.

Стороны подписали контракт до окончания нынешнего сезона. Хонда достался "Витессу" бесплатно, так как являлся свободным агентом.

33-летний Хонда за свою карьеру выступал за "Нагою Грампус", "Венло", ЦСКА, "Милан", "Пачуку" и "Мельбурн". За сборную Японии сыграл 98 матчей и забил 37 голов. Чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка Азии.

Стоит отметить, что Хонда параллельно продолжит работать в должности главного тренера сборной Японии.

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