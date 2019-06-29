"Витесс" Слуцкого подписал игрока "Виктории Пльзень"
Защитник "Виктории Пльзень" Томаш Гаек перешел в "Витесс". Об этом голландский клуб сообщил на своем сайте.
Контракт 27-летнего игрока с командой рассчитан до 2022 года.
"Я очень рад тому, что перешел в "Витесс". В команде отличные условия, клуб полон амбиций. Не могу дождаться, чтобы присоединиться к команде", - сказал Гаек.
В минувшем сезоне футболист играл в чешской "Младе Болеслав" на правах аренды. В 13 матчах он не отметился результативными действиями.
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|34
|83
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|34
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|Витесс
|34
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|53
|7
|Хераклес
|34
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|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
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|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
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|ВВВ Венло
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|Зволле
|34
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|34
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|НАК Бреда
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|23