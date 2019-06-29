"Витесс" Слуцкого подписал игрока "Виктории Пльзень"

Защитник "Виктории Пльзень" Томаш Гаек перешел в "Витесс". Об этом голландский клуб сообщил на своем сайте.

Контракт 27-летнего игрока с командой рассчитан до 2022 года.

"Я очень рад тому, что перешел в "Витесс". В команде отличные условия, клуб полон амбиций. Не могу дождаться, чтобы присоединиться к команде", - сказал Гаек.

В минувшем сезоне футболист играл в чешской "Младе Болеслав" на правах аренды. В 13 матчах он не отметился результативными действиями.

А еще: Братья Березуцкие продолжат работать в "Витессе"| http://soccernews.ru