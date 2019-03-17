"Витесс" Слуцкого потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 26-го тура чемпионата Нидерландов

В субботу в рамках 26-го тура чемпионата Нидерландов состоялись четыре матча. Выделим поражения "Витесса", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, и "Фейеноорда", которые уступили "Хераклес" и "Виллем II" соответственно.

"Херенвен" - "Де Графсхап" - 0:3

Голы: Бенсхоп, 3 - 0:1, Вет, 68 - 0:2, Бюргзорг, 70 - 0:3.



"НАК Бреда" - "Утрехт" - 0:4

Голы: Баэбек, 34 - 0:1, Густафссон, 44 (пенальти) - 0:2, Янссен, 54 - 0:3, Баэбек, 58 - 0:4.



"Фейеноорд" - "Виллем II" - 2:3

Голы: Бергейс, 22 - 1:0, Херкенс, 27 - 1:1, Боттегин, 55 - 2:1, Льюис, 61 - 2:2, Исак, 69 - 2:3.



"Хераклес" – "Витесс" - 3:2

Голы: Адриан Дальмау, 5 - 1:0, Фор, 7 - 1:1, Адриан Дальмау, 26 - 2:1, Беро, 45 (пенальти) - 2:2, ван ден Бюйс, 61 - 3:2.

Удаление: Кларк (38) - "Витесс".

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