"Витесс" Слуцкого потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 26-го тура чемпионата Нидерландов
В субботу в рамках 26-го тура чемпионата Нидерландов состоялись четыре матча. Выделим поражения "Витесса", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, и "Фейеноорда", которые уступили "Хераклес" и "Виллем II" соответственно.
"Херенвен" - "Де Графсхап" - 0:3
Голы: Бенсхоп, 3 - 0:1, Вет, 68 - 0:2, Бюргзорг, 70 - 0:3.
"НАК Бреда" - "Утрехт" - 0:4
Голы: Баэбек, 34 - 0:1, Густафссон, 44 (пенальти) - 0:2, Янссен, 54 - 0:3, Баэбек, 58 - 0:4.
"Фейеноорд" - "Виллем II" - 2:3
Голы: Бергейс, 22 - 1:0, Херкенс, 27 - 1:1, Боттегин, 55 - 2:1, Льюис, 61 - 2:2, Исак, 69 - 2:3.
"Хераклес" – "Витесс" - 3:2
Голы: Адриан Дальмау, 5 - 1:0, Фор, 7 - 1:1, Адриан Дальмау, 26 - 2:1, Беро, 45 (пенальти) - 2:2, ван ден Бюйс, 61 - 3:2.
Удаление: Кларк (38) - "Витесс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|25
|64
|2
|Аякс
|25
|62
|3
|Фейеноорд
|26
|47
|4
|АЗ
|25
|44
|5
|Витесс
|26
|40
|6
|Утрехт
|26
|40
|7
|Хераклес
|26
|39
|8
|Виллем II
|26
|34
|9
|Херенвен
|26
|33
|10
|Гронинген
|25
|32
|11
|ВВВ Венло
|25
|32
|12
|Фортунна Ситтард
|26
|29
|13
|АДО Ден Хааг
|25
|28
|14
|Зволле
|25
|26
|15
|Эксельсиор
|25
|26
|16
|Де Графсхап
|26
|25
|17
|Эммен
|26
|25
|18
|НАК Бреда
|26
|17