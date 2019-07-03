"Витесс" Слуцкого потерпел поражение в матче с датским "Мидтьюлланом"
"Витесс" Леонида Слуцкий потерпел поражение в матче с датским "Мидтьюлланом".
В составе "Витесса" хет-трик сделал Уссама Дарфалу.
"Мидтьюлланн" - "Витесс" - 4:3 (2:0)
Голы: Викхейм, 6 - 1:0, Брумаду, 37 - 2:0, Дарфалу, 51 - 2:1, Дарфалу, 53 - 2:2, Дарфалу, 58 - 2:3, Мабиль, 59 - 3:3, Довбик, 72 - 4:3.
"Витесс": Хауэн, Дуки, Кларк, Обиспо, Караваев (Гаек, 46), Али, Фор, Мусаба, Линссен, Грот, Матавж (Дарфалу, 46).
А еще: "Витесс" Слуцкого подписал игрока "Виктории Пльзень"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
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|АЗ
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|58
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|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
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|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
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|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
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|34
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|34
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|НАК Бреда
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