"Витесс" Слуцкого потерпел поражение в матче с датским "Мидтьюлланом"

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"Витесс" Слуцкого потерпел поражение в матче с датским "Мидтьюлланом"

"Витесс" Леонида Слуцкий потерпел поражение в матче с датским "Мидтьюлланом".

В составе "Витесса" хет-трик сделал Уссама Дарфалу.

"Мидтьюлланн" - "Витесс" - 4:3 (2:0)

Голы: Викхейм, 6 - 1:0, Брумаду, 37 - 2:0, Дарфалу, 51 - 2:1, Дарфалу, 53 - 2:2, Дарфалу, 58 - 2:3, Мабиль, 59 - 3:3, Довбик, 72 - 4:3.

"Витесс": Хауэн, Дуки, Кларк, Обиспо, Караваев (Гаек, 46), Али, Фор, Мусаба, Линссен, Грот, Матавж (Дарфалу, 46).

А еще: "Витесс" Слуцкого подписал игрока "Виктории Пльзень"| http://soccernews.ru
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