"Витесс" Слуцкого потерпел разгромное поражение в товарищеском матче

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"Витесс" Слуцкого потерпел разгромное поражение в товарищеском матче
Голландский "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, в товарищеском матче проиграл "Вольфсбургу" со счетом 0:3. Победу "волкам" принесли голы Даниэля Гинчека и Адмира Мехмеди, а также автогол Данило Духи.

Напомним, что после 17 туров "Витесс" занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизии.

"Вольфсбург" (Германия) - "Витесс" (Нидерланды) - 3:0 (2:0)
Голы: Духи, 7 (автогол) - 1:0, Гинчек, 17 - 2:0, Мехмеди, 80 - 3:0

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