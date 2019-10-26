"Витесс" Слуцкого проиграл аутсайдеру Эредивизи
В рамках 11-го тура Эредивизи "Витесс" на своём поле потерпел сенсационное поражение от "Ден Хаага".
Команда Леонида Слуцкого пропустила от аутсайдера чемпионата два безответных гола, прервав свою серию из четырёх побед.
"Витесс" – "Ден Хааг" - 0:2
Голы: Саммервилл, 2 - 0:1, Иммерс, 6 - 0:2.
"Витесс": Пасвеер, Кларк, Даса, Дуки, Обиспо, Беро, Фор (Дарфалу, 75), Линссен, Дико (Бейтинк, 64), Матавж, Грот.
"Ден Хааг": Купманс, Пинас, Мейерс, Бегельсдейк, Мэлоун, Баккер, Иммерс, Госсенс, Хой (Поллей, 80), Крамер (Нецид, 66), Саммервилл (Фалкенбург, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23