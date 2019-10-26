"Витесс" Слуцкого проиграл аутсайдеру Эредивизи

В рамках 11-го тура Эредивизи "Витесс" на своём поле потерпел сенсационное поражение от "Ден Хаага".

Команда Леонида Слуцкого пропустила от аутсайдера чемпионата два безответных гола, прервав свою серию из четырёх побед.

"Витесс" – "Ден Хааг" - 0:2

Голы: Саммервилл, 2 - 0:1, Иммерс, 6 - 0:2.

"Витесс": Пасвеер, Кларк, Даса, Дуки, Обиспо, Беро, Фор (Дарфалу, 75), Линссен, Дико (Бейтинк, 64), Матавж, Грот.

"Ден Хааг": Купманс, Пинас, Мейерс, Бегельсдейк, Мэлоун, Баккер, Иммерс, Госсенс, Хой (Поллей, 80), Крамер (Нецид, 66), Саммервилл (Фалкенбург, 57).

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