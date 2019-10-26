"Витесс" Слуцкого проиграл аутсайдеру Эредивизи

Теги витессадо ден хааглеонид слуцкий

"Витесс" Слуцкого проиграл аутсайдеру Эредивизи

В рамках 11-го тура Эредивизи "Витесс" на своём поле потерпел сенсационное поражение от "Ден Хаага".

Команда Леонида Слуцкого пропустила от аутсайдера чемпионата два безответных гола, прервав свою серию из четырёх побед.

"Витесс" – "Ден Хааг" - 0:2

Голы: Саммервилл, 2 - 0:1, Иммерс, 6 - 0:2.

"Витесс": Пасвеер, Кларк, Даса, Дуки, Обиспо, Беро, Фор (Дарфалу, 75), Линссен, Дико (Бейтинк, 64), Матавж, Грот.

"Ден Хааг": Купманс, Пинас, Мейерс, Бегельсдейк, Мэлоун, Баккер, Иммерс, Госсенс, Хой (Поллей, 80), Крамер (Нецид, 66), Саммервилл (Фалкенбург, 57).

Не пропустите: Слуцкий прокомментировал конфликт с футболистом "Витесса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Вальверде летом покинет "Барселону"

Вальверде летом покинет "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов