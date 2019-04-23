"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в чемпионате Нидерландов
В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" обыграл "Витесс" со счетом 4:2. Победу "аяксидам" принес дубль Тадича, а также голы Зиеша и де Лигта. У гостей отличились Фор и Дарфалу.
Благодаря "Аякс", лидирующий в Эредивизии, увеличил отрыв от ПСВ до трех очков. "Витесс", который тренирует Леонид Слуцкий, остался на шестой позиции.
"Аякс" - "Витесс" - 4:2 (1:0)
Голы: Зиеш, 41 - 1:0, Тадич, 54 (с пенальти) - 2:0, де Лигт, 58 - 3:0, Фор, 66 - 3:1, Тадич, 80 (с пенальти) - 4:1, Дарфалу, 82 - 4:2
"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико (Кристенсен, 63), Шоне (Эккеленкамп, 79), ван де Бек, де Йонг, Тадич, Дольберг, Зиеш (Нерес, 63)
"Витесс": Пасвеер, Кларк, Кларк-Солтер, Деки, ван дер Верфф (Теландер, 85), Беро, Дауда, Фор (Матавж, 67), Сереро, Эдегор, Буйтинк (Дарфалу, 79)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|31
|77
|2
|ПСВ
|31
|77
|3
|Фейеноорд
|31
|59
|4
|АЗ
|31
|52
|5
|Хераклес
|31
|48
|6
|Витесс
|31
|47
|7
|Утрехт
|31
|47
|8
|Виллем II
|31
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Херенвен
|31
|37
|11
|ВВВ Венло
|31
|37
|12
|АДО Ден Хааг
|31
|36
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортунна Ситтард
|31
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|31
|27
|18
|НАК Бреда
|31
|22