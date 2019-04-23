"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в чемпионате Нидерландов

В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" обыграл "Витесс" со счетом 4:2. Победу "аяксидам" принес дубль Тадича, а также голы Зиеша и де Лигта. У гостей отличились Фор и Дарфалу.

Благодаря "Аякс", лидирующий в Эредивизии, увеличил отрыв от ПСВ до трех очков. "Витесс", который тренирует Леонид Слуцкий, остался на шестой позиции.

"Аякс" - "Витесс" - 4:2 (1:0)

Голы: Зиеш, 41 - 1:0, Тадич, 54 (с пенальти) - 2:0, де Лигт, 58 - 3:0, Фор, 66 - 3:1, Тадич, 80 (с пенальти) - 4:1, Дарфалу, 82 - 4:2

"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико (Кристенсен, 63), Шоне (Эккеленкамп, 79), ван де Бек, де Йонг, Тадич, Дольберг, Зиеш (Нерес, 63)

"Витесс": Пасвеер, Кларк, Кларк-Солтер, Деки, ван дер Верфф (Теландер, 85), Беро, Дауда, Фор (Матавж, 67), Сереро, Эдегор, Буйтинк (Дарфалу, 79)

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