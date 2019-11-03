"Витесс" Слуцкого проиграл команде из нижней части чемпионата Нидерландов

Теги витессэмменлеонид слуцкий

"Витесс" Слуцкого проиграл команде из нижней части чемпионата Нидерландов

В матче 12-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, на выезде проиграл "Эммену".

"Витесс" остался на 4-м месте в турнирной таблице Эредивизии, "Эммен" поднялся на 13-ю позицию.

"Эммен" - "Витесс" - 2:1 (2:0)
Голы: де Леув, 11 - 1:0, Лаурсен, 22 - 2:0, Дико, 33 - 2:1

"Эммен":  Телгенкамп, Брил, Хейлен, Веендорп, Бурнет, Хиарий, Пена, Чакон, Лаурсен (Янсен, 87), Колар (Ариас, 69), де Леув

"Витесс": Пасвер, Кларк (Буйтинк, 87), Обиспо, Деки, Даса, Беро, Линссен (Дарфалу, 69), Базур, Грот (Лидевелд, 60), Дико, Матавж

Не пропустите: Дубль Промеса помог "Аяксу" обыграть "Зволле". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" отыгрался в матче с "Ростовом", забив два гола в компенсированное время

"Краснодар" отыгрался в матче с "Ростовом", забив два гола в компенсированное время

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов