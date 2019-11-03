"Витесс" Слуцкого проиграл команде из нижней части чемпионата Нидерландов

В матче 12-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, на выезде проиграл "Эммену".

"Витесс" остался на 4-м месте в турнирной таблице Эредивизии, "Эммен" поднялся на 13-ю позицию.

"Эммен" - "Витесс" - 2:1 (2:0)

Голы: де Леув, 11 - 1:0, Лаурсен, 22 - 2:0, Дико, 33 - 2:1

"Эммен": Телгенкамп, Брил, Хейлен, Веендорп, Бурнет, Хиарий, Пена, Чакон, Лаурсен (Янсен, 87), Колар (Ариас, 69), де Леув

"Витесс": Пасвер, Кларк (Буйтинк, 87), Обиспо, Деки, Даса, Беро, Линссен (Дарфалу, 69), Базур, Грот (Лидевелд, 60), Дико, Матавж

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