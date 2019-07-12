"Витесс" Слуцкого проиграл польскому клубу в товарищеском матче

Теги витесслеонид слуцкийпогонь щецин

"Витесс" Слуцкого проиграл польскому клубу в товарищеском матче

В рамках товарищеской встречи "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого проиграл польской "Погони".

"Погонь" - "Витесс" 2:1

Голы: Матаваж, 8 - 0:1, Букса, 30 - 1:1, Фрончак, 75 - 2:1

Напомним, что в минувшем сезоне "Витесс" финишировал в чемпионате на пятом месте.

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