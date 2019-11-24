"Витесс" Слуцкого проиграл роттердамской "Спарте", ПСВ переиграл "Херенвен"

В 14-м туре чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого проиграл "Спарте" из Роттердама.

Отметим, что "Витесс" проигрывает уже в 4-й игре чемпионата кряду.

Теперь "Витесс" идет в чемпионате на пятом месте, отставая от лидирующего "Аякса" на 15 очков.

"Спарта" - "Витесс" 2:0

Голы: Матей, 30 - 1:0, Сметс, 83 - 2:0

"Спарта": Харуш, Вриндс, Карами, Файе, Матей, Харрауи, Сметс, Дуарте, Райхи (Дуарте, 72), Велдвейк (Абелс, 81), Ахе (Пиру, 90).

"Витесс": Пасвеер, Обиспо, Кларк, Леливелд, Дуки, Базур, Беро, Хонда (Фор, 81), Линссен, Матавж, Бейтинк (Грот, 68).



ПСВ - "Херенвен" 2:1

Голы: Бергвейн, 17 - 1:0, Бергвейн, 36 - 2:0, Одгор, 55 - 2:1

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