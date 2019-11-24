"Витесс" Слуцкого проиграл роттердамской "Спарте", ПСВ переиграл "Херенвен"
В 14-м туре чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого проиграл "Спарте" из Роттердама.
Отметим, что "Витесс" проигрывает уже в 4-й игре чемпионата кряду.
Теперь "Витесс" идет в чемпионате на пятом месте, отставая от лидирующего "Аякса" на 15 очков.
"Спарта" - "Витесс" 2:0
Голы: Матей, 30 - 1:0, Сметс, 83 - 2:0
"Спарта": Харуш, Вриндс, Карами, Файе, Матей, Харрауи, Сметс, Дуарте, Райхи (Дуарте, 72), Велдвейк (Абелс, 81), Ахе (Пиру, 90).
"Витесс": Пасвеер, Обиспо, Кларк, Леливелд, Дуки, Базур, Беро, Хонда (Фор, 81), Линссен, Матавж, Бейтинк (Грот, 68).
ПСВ - "Херенвен" 2:1
Голы: Бергвейн, 17 - 1:0, Бергвейн, 36 - 2:0, Одгор, 55 - 2:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23