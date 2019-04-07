"Витесс" Слуцкого расписал результативную ничью с ПСВ
В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, на своем поле сыграл вничью с ПСВ со счетом 3:3.
У хозяев забивали голы Тулани Сереро, Мартина Эдегора и Тима Матавжа. У гостей отличились Ирвинг Лосано, который отметился дублем, и Люк де Йонг.
"Витесс" остался на шестом месте в турнирной таблице Эредивизии. ПСВ как и ранее занимает вторую позицию.
"Витесс" - ПСВ - 3:3 (1:1)
Голы: Сереро, 13 - 1:0, Лосано, 41 (с пенальти) - 1:1, Эдегор, 59 - 2:1, де Йонг, 70 - 2:2, Матавж, 83 - 3:2, Лосано, 90+2 (с пенальти)
"Витесс": Пасвер, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Салтер, Кларк, Бюттнер, Беро, Сереро, Эдегор, Линссен (Дауда, 72), Буйтинк (Матавж, 75)
ПСВ: Зут, Ангелино, Виргевер, Шваб, Дюмфрис, Хендрикс (Гакпо, 70), Перейро (Ихаттарен, 46), Росарио, Лосано, Бергвейн, де Йонг
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|29
|71
|2
|ПСВ
|29
|71
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ
|29
|52
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Хераклес
|29
|45
|7
|Витесс
|29
|43
|8
|Гронинген
|29
|41
|9
|Виллем II
|29
|40
|10
|Херенвен
|29
|36
|11
|Зволле
|29
|35
|12
|АДО Ден Хааг
|29
|33
|13
|ВВВ Венло
|29
|33
|14
|Фортунна Ситтард
|29
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Де Графсхап
|29
|26
|17
|Эксельсиор
|29
|26
|18
|НАК Бреда
|29
|21