"Витесс" Слуцкого расписал результативную ничью с ПСВ

В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, на своем поле сыграл вничью с ПСВ со счетом 3:3.

У хозяев забивали голы Тулани Сереро, Мартина Эдегора и Тима Матавжа. У гостей отличились Ирвинг Лосано, который отметился дублем, и Люк де Йонг.

"Витесс" остался на шестом месте в турнирной таблице Эредивизии. ПСВ как и ранее занимает вторую позицию.

"Витесс" - ПСВ - 3:3 (1:1)

Голы: Сереро, 13 - 1:0, Лосано, 41 (с пенальти) - 1:1, Эдегор, 59 - 2:1, де Йонг, 70 - 2:2, Матавж, 83 - 3:2, Лосано, 90+2 (с пенальти)

"Витесс": Пасвер, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Салтер, Кларк, Бюттнер, Беро, Сереро, Эдегор, Линссен (Дауда, 72), Буйтинк (Матавж, 75)

ПСВ: Зут, Ангелино, Виргевер, Шваб, Дюмфрис, Хендрикс (Гакпо, 70), Перейро (Ихаттарен, 46), Росарио, Лосано, Бергвейн, де Йонг

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