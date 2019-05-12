"Витесс" Слуцкого разгромил "Де Графсхап"

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"Витесс" Слуцкого разгромил "Де Графсхап"

В 33-м туре голландской Эредивизи "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого крупно обыграл "Де Графсхап".

Благодаря победе "Витесс" набрал 50 очков и сместил "Утрехт" с пятого места.

"Витесс" - "Де Графсхап" 6:1

Голы: Стральман (аг), 26 - 1:0, Бейтинк, 37 - 2:0, Бейтинк, 70 - 3:0, Эдегор (пен), 72 - 4:0, Дарфалу, 80 - 5:0, Эль-Джебли, 86 - 5:1, Мусаба, 88 - 6:1

"Витесс": Пасвеер, Дуки, Кларк, Кларк-Солтер, Караваев, Эдегор (Мусонда, 76), Фор (Мусаба, 82), Сереро, Линссен, Бейтинк, Матавж (Дарфалу, 75).

"Де Графсхап": Бертрамс, Овусу, Ньюпорт, Тутуарима, Стральман, Матусива, Вет (Эль-Джебли, 46), Нарсинх (Класен, 85), Бюргзорг, Бенсхоп (Баккер, 65), Серраренс.

Предупреждения: Стральман (62), Караваев (65).

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