"Витесс" Слуцкого разгромил "Де Графсхап"
В 33-м туре голландской Эредивизи "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого крупно обыграл "Де Графсхап".
Благодаря победе "Витесс" набрал 50 очков и сместил "Утрехт" с пятого места.
"Витесс" - "Де Графсхап" 6:1
Голы: Стральман (аг), 26 - 1:0, Бейтинк, 37 - 2:0, Бейтинк, 70 - 3:0, Эдегор (пен), 72 - 4:0, Дарфалу, 80 - 5:0, Эль-Джебли, 86 - 5:1, Мусаба, 88 - 6:1
"Витесс": Пасвеер, Дуки, Кларк, Кларк-Солтер, Караваев, Эдегор (Мусонда, 76), Фор (Мусаба, 82), Сереро, Линссен, Бейтинк, Матавж (Дарфалу, 75).
"Де Графсхап": Бертрамс, Овусу, Ньюпорт, Тутуарима, Стральман, Матусива, Вет (Эль-Джебли, 46), Нарсинх (Класен, 85), Бюргзорг, Бенсхоп (Баккер, 65), Серраренс.
Предупреждения: Стральман (62), Караваев (65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|33
|83
|2
|ПСВ
|33
|80
|3
|Фейеноорд
|33
|62
|4
|АЗ
|33
|58
|5
|Витесс
|33
|50
|6
|Утрехт
|33
|50
|7
|Хераклес
|33
|48
|8
|Гронинген
|33
|45
|9
|Виллем II
|33
|44
|10
|АДО Ден Хааг
|33
|42
|11
|Херенвен
|33
|41
|12
|ВВВ Венло
|33
|41
|13
|Зволле
|33
|38
|14
|Эммен
|33
|35
|15
|Фортунна Ситтард
|33
|34
|16
|Эксельсиор
|33
|30
|17
|Де Графсхап
|33
|29
|18
|НАК Бреда
|33
|22