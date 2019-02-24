"Витесс" Слуцкого разгромил "Эммен" в гостевом матче

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"Витесс" Слуцкого разгромил "Эммен" в гостевом матче

"Витесс" крупно обыграл "Эммен" в матче чемпионата Голландии.

Эта победа стало второй к ряду для подопечных Леонида Слуцкого.

"Эммен" - "Витесс" - 0:3 (0:1)

Голы: Дауда, 13 - 0:1, Эдегор, 71 - 0:2, Фор, 88 - 0:3. 

"Эммен": Схерпен, Гронсвелд, Лукич, Баккер, Кавлан, Баннинк (Найдхарт, 68), Бейл, Фендорп, де Леув (Ариас, 46), Янсен, Бракен (Ниемейер, 82).

"Витесс": Эдуарду, Караваев, Дуки, Кларк-Солтер, Кларк, Эдегор, Беро (Али, 83), Фор, Бюттнер, Линссен, Дауда (Беренс, 69).

В турнирной таблицы чемпионата Голландии "Витесс" занимает 5 место.

А еще: Слуцкий высказался о предстоящем матче с "Эмменом"| http://soccernews.ru

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