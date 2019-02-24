"Витесс" Слуцкого разгромил "Эммен" в гостевом матче
"Витесс" крупно обыграл "Эммен" в матче чемпионата Голландии.
Эта победа стало второй к ряду для подопечных Леонида Слуцкого.
"Эммен" - "Витесс" - 0:3 (0:1)
Голы: Дауда, 13 - 0:1, Эдегор, 71 - 0:2, Фор, 88 - 0:3.
"Эммен": Схерпен, Гронсвелд, Лукич, Баккер, Кавлан, Баннинк (Найдхарт, 68), Бейл, Фендорп, де Леув (Ариас, 46), Янсен, Бракен (Ниемейер, 82).
"Витесс": Эдуарду, Караваев, Дуки, Кларк-Солтер, Кларк, Эдегор, Беро (Али, 83), Фор, Бюттнер, Линссен, Дауда (Беренс, 69).
В турнирной таблицы чемпионата Голландии "Витесс" занимает 5 место.
А еще: Слуцкий высказался о предстоящем матче с "Эмменом"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|23
|58
|2
|Аякс
|23
|56
|3
|Фейеноорд
|23
|43
|4
|АЗ
|22
|40
|5
|Витесс
|23
|36
|6
|Хераклес
|23
|35
|7
|Утрехт
|23
|33
|8
|ВВВ Венло
|23
|29
|9
|Гронинген
|23
|28
|10
|Херенвен
|23
|27
|11
|АДО Ден Хааг
|23
|27
|12
|Фортунна Ситтард
|23
|26
|13
|Эксельсиор
|23
|26
|14
|Виллем II
|22
|25
|15
|Зволле
|23
|25
|16
|Эммен
|23
|24
|17
|Де Графсхап
|23
|21
|18
|НАК Бреда
|23
|17