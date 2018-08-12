"Витесс" Слуцкого разгромил "Гронинген", "Де Графсхап" обыграл "Фейеноорд"
В матчах 1-го тура голландской Эредевизи "Витесс" Леонида Слуцкого разгромил "Гронинген", а "Де Графсхап" неожиданно взял верх над "Фейеноордом".
"Витесс" - "Гронинген" - 5:1
Голы: Линссен, 22 - 1:0, Доан, 38 - 1:1, Вего, 44 - 2:1, Беренс, 62 - 3:1, Кларк-Солтер, 66 - 4:1, Матаваж, 71 - 5:1.
"Витесс": Эдуардо, Караваев, Ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Сереро, Вего, Фор, Беренс (Брунс, 82), Матаваж (Дарфалу, 75), Линссен (Ван Берген, 77).
"Де Графсхап" - "Фейеноорд" - 2:0
Голы: Серраренс, 31 - 1:0, Нейланд, 90+4 - 2:0.
"Фейеноорд": Бейло, Юсте (Ньивкоп, 46), Боттегин, Ван дер Хейден, Вердонк, Торнстра (Синистерра, 80), Класи, Вильена, Бергейс, Ван Перси (Венте, 74), Боэтиюс.
Удаление: Боттегин, 67 ("Фейеноорд"), Боэтиюс, 80 ("Фейеноорд").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
|82
|2
|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23