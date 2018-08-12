"Витесс" Слуцкого разгромил "Гронинген", "Де Графсхап" обыграл "Фейеноорд"

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"Витесс" Слуцкого разгромил "Гронинген", "Де Графсхап" обыграл "Фейеноорд"В матчах 1-го тура голландской Эредевизи "Витесс" Леонида Слуцкого разгромил "Гронинген", а "Де Графсхап" неожиданно взял верх над "Фейеноордом".

"Витесс" - "Гронинген" - 5:1

Голы: Линссен, 22 - 1:0, Доан, 38 - 1:1, Вего, 44 - 2:1, Беренс, 62 - 3:1, Кларк-Солтер, 66 - 4:1, Матаваж, 71 - 5:1.

"Витесс": Эдуардо, Караваев, Ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Сереро, Вего, Фор, Беренс (Брунс, 82), Матаваж (Дарфалу, 75), Линссен (Ван Берген, 77).

"Де Графсхап" - "Фейеноорд" - 2:0

Голы: Серраренс, 31 - 1:0, Нейланд, 90+4 - 2:0.

"Фейеноорд": Бейло, Юсте (Ньивкоп, 46), Боттегин, Ван дер Хейден, Вердонк, Торнстра (Синистерра, 80), Класи, Вильена, Бергейс, Ван Перси (Венте, 74), Боэтиюс.

Удаление: Боттегин, 67 ("Фейеноорд"), Боэтиюс, 80 ("Фейеноорд").

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