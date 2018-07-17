"Витесс" Слуцкого разгромил "Локомотив" Семина

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"Витесс" Слуцкого разгромил "Локомотив" СеминаСегодня состоялся товарищеский матч между голландским "Витессом", который возглавляет Леонид Слуцкий, и московским "Локомотивом".

"Витесс" - "Локомотив" - 3:0

Голы: Брунс, 30 - 1:0, Беренс, 62 - 2:0, Бюттнер, 88 - 3:0.

"Витесс" (стартовый состав): Эдуардо, Беро, Караваев, Гонг, Селандер, Беренс, Бюттнер, Кларк-Солтер, Линссен, Матаваж, Фор.

"Локомотив" (стартовый состав): Гильерме, Баринов, Денисов, Игнатьев, Рыбусь, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тарасов, Идову, Эдер.

Напомним, Селюк раскритиковал трансфер Эдера в "Локомотив". | soccernews.ru

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