"Витесс" Слуцкого разгромил "Венло", ПСВ проиграл "Утрехту"

В рамках 10-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого разгромил "Венло". В другом поединке ПСВ уступил "Утрехту".

Теперь "Аякс" является единоличным лидером. ПСВ и "Витесс" имеют по 23 очка и занимают второе и третье место соответсвенно.

"Венло" - "Витесс" 0:4

Голы: Линссен, 29 - 0:1, Линссен, 34 - 0:2, Базур, 43 - 0:3, Дико, 53 - 0:4

"Венло": Киршбаум, Шефер, Рэзелер, Янссен, Пахоник, Кэттермоул, Пост, ван Ойен (Сориано, 57), Нойдеккер (Опоку, 79), Йебоа, Райт (Синклэйр, 56).

"Витесс": Пасвеер, Кларк, Обиспо, Дуки, Даса, Фор, Базур, Беро (Вруг, 87), Линссен, Дико (Грот, 66), Матавж (Бейтинк, 75).

Предупреждения: ван Ойен (41), Кэттермоул (85).



"Утрехт" - ПСВ 3:0

Голы: ван де Стрик, 49 - 1:0, Махер, 82 - 2:0, Клайбер, 90 - 3:0

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