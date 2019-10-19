"Витесс" Слуцкого разгромил "Венло", ПСВ проиграл "Утрехту"
В рамках 10-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого разгромил "Венло". В другом поединке ПСВ уступил "Утрехту".
Теперь "Аякс" является единоличным лидером. ПСВ и "Витесс" имеют по 23 очка и занимают второе и третье место соответсвенно.
"Венло" - "Витесс" 0:4
Голы: Линссен, 29 - 0:1, Линссен, 34 - 0:2, Базур, 43 - 0:3, Дико, 53 - 0:4
"Венло": Киршбаум, Шефер, Рэзелер, Янссен, Пахоник, Кэттермоул, Пост, ван Ойен (Сориано, 57), Нойдеккер (Опоку, 79), Йебоа, Райт (Синклэйр, 56).
"Витесс": Пасвеер, Кларк, Обиспо, Дуки, Даса, Фор, Базур, Беро (Вруг, 87), Линссен, Дико (Грот, 66), Матавж (Бейтинк, 75).
Предупреждения: ван Ойен (41), Кэттермоул (85).
"Утрехт" - ПСВ 3:0
Голы: ван де Стрик, 49 - 1:0, Махер, 82 - 2:0, Клайбер, 90 - 3:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23