"Витесс" Слуцкого разгромил "Зволле" и возглавил чемпионат Нидерландов

В рамках 3-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого разобрался со "Зволле".

Таким образом, "Витесс" набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата.

"Витесс" - "Зволле" 3:0

Голы: Матавж (пен), 49 - 1:0, Караваев, 64 - 2:0, Линссен, 80 - 3:0

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