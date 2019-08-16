"Витесс" Слуцкого разгромил "Зволле" и возглавил чемпионат Нидерландов
В рамках 3-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого разобрался со "Зволле".
Таким образом, "Витесс" набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата.
"Витесс" - "Зволле" 3:0
Голы: Матавж (пен), 49 - 1:0, Караваев, 64 - 2:0, Линссен, 80 - 3:0
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23