"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Аяксом" в стартовом матче чемпионата Нидерландов
В матче 1-го тура голландской Эредивизии арнемский "Витесс" сыграл вничью с амстердамским "Аяксом" со счетом 2:2. В составе хозяев голы забивали Беро и Базур, у гостей отличились ван де Бек и Тадич.
Напомним, что главным тренером "Витесс" является российский специалист Леонид Слуцкий.
"Витесс" – "Аякс" - 2:2 (1:1)
Голы: Беро, 13 - 1:0, ван де Бек, 30 - 1:1, Базур, 55 - 2:1, Тадич, 75 - 2:2
"Витесс": Пасвеер, Караваев, Кларк, Обиспо, Дуки, Базур, Беро, Таннане (Гонг, 66), Сереро (Мусонда, 79), Линссен, Матавж (Грот, 61)
"Аякс": Онана, Мартинес, Велтман, Тальяфико, Блинд, Зиеш (Промес, 69), ван де Бек, Тадич, Марин (Мазрауи, 69), Схюрс, Дольберг (Нерес, 82)
Удаление: Базур (85)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23