"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Аяксом" в стартовом матче чемпионата Нидерландов

В матче 1-го тура голландской Эредивизии арнемский "Витесс" сыграл вничью с амстердамским "Аяксом" со счетом 2:2. В составе хозяев голы забивали Беро и Базур, у гостей отличились ван де Бек и Тадич.

Напомним, что главным тренером "Витесс" является российский специалист Леонид Слуцкий.

"Витесс" – "Аякс" - 2:2 (1:1)

Голы: Беро, 13 - 1:0, ван де Бек, 30 - 1:1, Базур, 55 - 2:1, Тадич, 75 - 2:2

"Витесс": Пасвеер, Караваев, Кларк, Обиспо, Дуки, Базур, Беро, Таннане (Гонг, 66), Сереро (Мусонда, 79), Линссен, Матавж (Грот, 61)

"Аякс": Онана, Мартинес, Велтман, Тальяфико, Блинд, Зиеш (Промес, 69), ван де Бек, Тадич, Марин (Мазрауи, 69), Схюрс, Дольберг (Нерес, 82)

Удаление: Базур (85)

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