"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с АЗ

В 28-м туре чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью с АЗ.

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Витесс" занимает седьмое место, а АЗ - третье.

"Витесс" - АЗ 2:2

Голы: Влар, 7 - 0:1, Копмейнерс, 44 - 0:2, Беро, 48 - 1:2, Бейтинк, 77 - 2:2

"Витесс": Пасвеер, Кларк, Кларк-Солтер, ван дер Верфф, Бюттнер, Сереро, Фор (Дауда, 46), Беро, Эдегор, Караваев, Бейтинк (Матавж, 84).

АЗ: Бизот, Свенссон, Аувеян, Влар, Копмейнерс, Тил, Сентьес (ван Рейн, 74), Идрисси, Мидтше, Гудмундссон (Вейндал, 80), Йонсен (Хацидьякос, 58).

Предупреждения: Бюттнер (56), Мидтше (69), Влар (78), Дауда (84), Аувеян (89).

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