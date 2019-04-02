"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с АЗ
В 28-м туре чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью с АЗ.
Турнирное положение команд осталось неизменным. "Витесс" занимает седьмое место, а АЗ - третье.
"Витесс" - АЗ 2:2
Голы: Влар, 7 - 0:1, Копмейнерс, 44 - 0:2, Беро, 48 - 1:2, Бейтинк, 77 - 2:2
"Витесс": Пасвеер, Кларк, Кларк-Солтер, ван дер Верфф, Бюттнер, Сереро, Фор (Дауда, 46), Беро, Эдегор, Караваев, Бейтинк (Матавж, 84).
АЗ: Бизот, Свенссон, Аувеян, Влар, Копмейнерс, Тил, Сентьес (ван Рейн, 74), Идрисси, Мидтше, Гудмундссон (Вейндал, 80), Йонсен (Хацидьякос, 58).
Предупреждения: Бюттнер (56), Мидтше (69), Влар (78), Дауда (84), Аувеян (89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|27
|67
|2
|Аякс
|27
|65
|3
|АЗ
|28
|51
|4
|Фейеноорд
|27
|47
|5
|Утрехт
|27
|43
|6
|Витесс
|28
|42
|7
|Хераклес
|28
|42
|8
|Виллем II
|28
|40
|9
|Гронинген
|28
|38
|10
|Херенвен
|27
|36
|11
|ВВВ Венло
|27
|33
|12
|Зволле
|27
|32
|13
|АДО Ден Хааг
|27
|29
|14
|Фортунна Ситтард
|27
|29
|15
|Эксельсиор
|27
|26
|16
|Эммен
|27
|25
|17
|Де Графсхап
|28
|25
|18
|НАК Бреда
|27
|18