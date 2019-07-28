"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с немецким топ-клубом



Голландский "Витесс" в товарищеском матче сыграл вничью с немецким "Байером" со счетом 1:1.

На 28-й минуте счет открыл игрок "Витесса" Макс Кларк, но через несколько минут равновесие восстановил Свен Бендер.

"Байер" - "Витесс" - 1:1 (1:1)

Голы: Кларк, 28 - 0:1, Бендер, 33 - 1:1.

Напомним, что "Витесс" возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. В новом сезоне его команда стартует в чемпионате Нидерландов домашним матчем с "Аяксом". Встреча состоится 3 августа.

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