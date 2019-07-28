"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с немецким топ-клубом
Голландский "Витесс" в товарищеском матче сыграл вничью с немецким "Байером" со счетом 1:1.
На 28-й минуте счет открыл игрок "Витесса" Макс Кларк, но через несколько минут равновесие восстановил Свен Бендер.
"Байер" - "Витесс" - 1:1 (1:1)
Голы: Кларк, 28 - 0:1, Бендер, 33 - 1:1.
Напомним, что "Витесс" возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. В новом сезоне его команда стартует в чемпионате Нидерландов домашним матчем с "Аяксом". Встреча состоится 3 августа.
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|Байер Леверкузен
|34
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
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|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19