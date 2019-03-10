"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата Голландии
В 25-м туре чемпионата Голландии "Витесс" сыграл вничью с "Фейеноордом" (1:1). Счет открыл Оркун Кекчю, но во втором тайме его сравнял Дауда Мохамед.
После матча "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, остался на пятом месте в турнирной таблице Эредивизии. "Фейеноорд" по-прежнему занимает третью позицию.
"Витесс" - "Фейеноорд" - 1:1 (0:1)
Голы: Кекчю, 45 - 0:1, Дауда, 47 - 1:1
"Витесс": Эдуарду, Караваев, Деки, ван дер Верфф, Кларк, Эдегор, Фор (Сереро, 46), Беро, Бюттнер (Гонг, 80), Линссен, Дауда (Буйтинк, 62)
"Фейеноорд": Делле, Хапс, ван дер Хейден, Мартина, Сен Жюст (Боттегин, 69), Кекчю (Йоргенсен, 75), Класи, Тоорнстра, Бергейс, Ларссон, ван Перси
Не пропустите: Слуцкий прокомментировал игру Ван Перси в "Фейеноорде". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|25
|64
|2
|Аякс
|23
|56
|3
|Фейеноорд
|25
|47
|4
|АЗ
|25
|44
|5
|Витесс
|25
|40
|6
|Утрехт
|25
|37
|7
|Хераклес
|25
|36
|8
|Херенвен
|25
|33
|9
|Гронинген
|25
|32
|10
|ВВВ Венло
|25
|32
|11
|Виллем II
|25
|31
|12
|АДО Ден Хааг
|25
|28
|13
|Зволле
|24
|26
|14
|Фортунна Ситтард
|24
|26
|15
|Эксельсиор
|25
|26
|16
|Эммен
|25
|25
|17
|Де Графсхап
|25
|22
|18
|НАК Бреда
|25
|17