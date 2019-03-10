"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата Голландии

В 25-м туре чемпионата Голландии "Витесс" сыграл вничью с "Фейеноордом" (1:1). Счет открыл Оркун Кекчю, но во втором тайме его сравнял Дауда Мохамед.

После матча "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, остался на пятом месте в турнирной таблице Эредивизии. "Фейеноорд" по-прежнему занимает третью позицию.

"Витесс" - "Фейеноорд" - 1:1 (0:1)

Голы: Кекчю, 45 - 0:1, Дауда, 47 - 1:1

"Витесс": Эдуарду, Караваев, Деки, ван дер Верфф, Кларк, Эдегор, Фор (Сереро, 46), Беро, Бюттнер (Гонг, 80), Линссен, Дауда (Буйтинк, 62)

"Фейеноорд": Делле, Хапс, ван дер Хейден, Мартина, Сен Жюст (Боттегин, 69), Кекчю (Йоргенсен, 75), Класи, Тоорнстра, Бергейс, Ларссон, ван Перси

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