"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом"

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"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом"

В рамках 30-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом".

"Утрехт" - "Витесс" - 0:0

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Утрехт" остался на пятом месте, а "Витесс" - на седьмом.

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