"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом"
В рамках 30-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом".
"Утрехт" - "Витесс" - 0:0
Турнирное положение команд осталось неизменным. "Утрехт" остался на пятом месте, а "Витесс" - на седьмом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|30
|74
|2
|ПСВ
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|30
|56
|4
|АЗ
|30
|52
|5
|Утрехт
|30
|47
|6
|Хераклес
|30
|45
|7
|Витесс
|30
|44
|8
|Виллем II
|30
|43
|9
|Гронинген
|30
|42
|10
|Херенвен
|30
|37
|11
|АДО Ден Хааг
|30
|36
|12
|Зволле
|30
|35
|13
|ВВВ Венло
|30
|34
|14
|Фортунна Ситтард
|30
|31
|15
|Эммен
|30
|29
|16
|Де Графсхап
|30
|26
|17
|Эксельсиор
|30
|26
|18
|НАК Бреда
|30
|22