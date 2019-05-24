"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом" в первом матче финала за путевку в Лигу Европы
"Витесс" и "Утрехт" сыграли вничью в первом матче плей-офф Эредивизии. По итогух двух встреч будет известно, кто сможет сыграть Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Первый гол забил полузащитник "Утрехта" Сандер ван де Стрек, на 18-й минуте. Помог сравнять счет форвард "Витесса" Тим Матавж.
"Утрехт" - "Витесс" - 1:1 (1:1)
Голы: ван де Стрек, 18 - 1:0, Матавж, 31 - 1:1.
"Утрехт": Марсман, Клайбер, Бергстрем, Янссен, Гавори, Штридер (Эмануэлсон, 81), Густафссон, Гертлер (ван дер Марел, 87), ван де Стрек, Керк, Дессерс (Крамер, 81).
"Витесс": Пасвер, Караваев, ван дер Верфф, Дуки, Бюттнер (Кларк, 74), Фор, Сереро, Эдегор, Дауда, Матавж (Бейтинк, 65), Линссен.
Ответная встреча состоится в Арнеме 28 мая. Начало - в 21:45 (мск).
А еще: Слуцкий прокомментировал выход "Витесса" в финал плей-офф за путёвку в Лигу Европы| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23