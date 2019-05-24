"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом" в первом матче финала за путевку в Лигу Европы

"Витесс" и "Утрехт" сыграли вничью в первом матче плей-офф Эредивизии. По итогух двух встреч будет известно, кто сможет сыграть Лиге Европы в сезоне-2019/20.

Первый гол забил полузащитник "Утрехта" Сандер ван де Стрек, на 18-й минуте. Помог сравнять счет форвард "Витесса" Тим Матавж.

"Утрехт" - "Витесс" - 1:1 (1:1)

Голы: ван де Стрек, 18 - 1:0, Матавж, 31 - 1:1.

"Утрехт": Марсман, Клайбер, Бергстрем, Янссен, Гавори, Штридер (Эмануэлсон, 81), Густафссон, Гертлер (ван дер Марел, 87), ван де Стрек, Керк, Дессерс (Крамер, 81).

"Витесс": Пасвер, Караваев, ван дер Верфф, Дуки, Бюттнер (Кларк, 74), Фор, Сереро, Эдегор, Дауда, Матавж (Бейтинк, 65), Линссен.

Ответная встреча состоится в Арнеме 28 мая. Начало - в 21:45 (мск).

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