"Витесс" Слуцкого ушел от поражения в игре с "Вииторулом", "Кайрат" Аршавина обыграл "АЗ" и другие результаты Лиги Европы

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"Витесс" Слуцкого ушел от поражения в игре с "Вииторулом", "Кайрат" Аршавина обыграл "АЗ" и другие результаты Лиги ЕвропыВ рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы сегодня были зафиксированы несколько интересных российским болельщикам результатов. 

"Тобол" - "Пюник" - 2:1

Голы: Федин, 49 - 1:0, Нургалиев, 80 - 2:0, Корян, 90 - 2:1.

"Спартак" (Юрмала) - "Ла-Фиорита" - 6:0

Голы: Кобзарь, 6 - 1:0, Малеев, 20 - 2:0, Кобзарь, 26 - 3:0, Слампе, 64 - 4:0, Смит, 66 - 5:0, Стуглис, 73 - 6:0.

"Кайрат" - "АЗ" - 2:0

Голы: Эсеола, 12 - 1:0, Эсеола, 50 - 2:0.

"Вииторул" - "Витесс" - 2:2

Голы: Драгус, 44 - 1:0, Драгус, 49 - 2:0, Матаваж, 54 -2:1, Линссен, 72 - 2:2.

Удаление: Артин, 79 ("Вииторул").

"Вентспилс" - "Бордо" - 0:1

Гол: Юссуф, 3 - 0:1.

Напомним, в еще одном матче ЛЕ "Уфа" не смогла обыграть "Домжале". | soccernews.ru

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