"Витесс" Слуцкого уступил "Эксельсиору", ПСВ сокрушил "Эммен"

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"Витесс" Слуцкого уступил "Эксельсиору", ПСВ сокрушил "Эммен"

В рамках девятого тура чемпионата Нидерландов состоялись два матча. "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в гостях потерпел поражение от "Эксельсиора", а ПСВ на своём поле разгромил "Эммен".

"Эксельсиор" – "Витесс" - 2:0

Голы: Кларк, 40 (автогол) - 1:0, Матей, 70 - 2:0.

"Витесс": Эдуарду, Кларк-Солтер (Дуки, 46), Кларк, Караваев, ван дер Верфф, Фор, Беро (Бейтинк, 89), Эдегор, Сереро (Беренс, 57), Линссен, Дарфалу.

Удаление: Стивенс (90) - "Эксельсиор". 


ПСВ - "Эммен" - 6:0

Голы: Перейро, 12 - 1:0, де Йонг, 29 - 2:0, де Йонг, 36 - 3:0, Перейро, 42 - 4:0, Гутьеррес, 79 - 5:0, Лосано, 88 - 6:0.

ПСВ: Зут, Виргевер, Думфрис (Бехич, 57), Тасенде, Швааб, Бергвейн (Мален, 77), Росарио, Лосано, Перейро, Хендрикс (Гутьеррес, 46), де Йонг.

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