"Витесс" Слуцкого уступил "Эксельсиору", ПСВ сокрушил "Эммен"
В рамках девятого тура чемпионата Нидерландов состоялись два матча. "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в гостях потерпел поражение от "Эксельсиора", а ПСВ на своём поле разгромил "Эммен".
"Эксельсиор" – "Витесс" - 2:0
Голы: Кларк, 40 (автогол) - 1:0, Матей, 70 - 2:0.
"Витесс": Эдуарду, Кларк-Солтер (Дуки, 46), Кларк, Караваев, ван дер Верфф, Фор, Беро (Бейтинк, 89), Эдегор, Сереро (Беренс, 57), Линссен, Дарфалу.
Удаление: Стивенс (90) - "Эксельсиор".
ПСВ - "Эммен" - 6:0
Голы: Перейро, 12 - 1:0, де Йонг, 29 - 2:0, де Йонг, 36 - 3:0, Перейро, 42 - 4:0, Гутьеррес, 79 - 5:0, Лосано, 88 - 6:0.
ПСВ: Зут, Виргевер, Думфрис (Бехич, 57), Тасенде, Швааб, Бергвейн (Мален, 77), Росарио, Лосано, Перейро, Хендрикс (Гутьеррес, 46), де Йонг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|18
|49
|2
|Аякс
|18
|47
|3
|Фейеноорд
|18
|36
|4
|Витесс
|18
|29
|5
|АЗ
|18
|28
|6
|Утрехт
|18
|28
|7
|ВВВ Венло
|18
|26
|8
|Хераклес
|18
|26
|9
|Виллем II
|18
|22
|10
|Херенвен
|18
|21
|11
|Фортунна Ситтард
|18
|20
|12
|АДО Ден Хааг
|18
|20
|13
|Гронинген
|18
|18
|14
|Зволле
|18
|18
|15
|Эммен
|18
|18
|16
|Эксельсиор
|18
|16
|17
|НАК Бреда
|18
|15
|18
|Де Графсхап
|18
|15