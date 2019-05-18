"Витесс" Слуцкого уступил "Гронингену" в первом матче плей-офф за путёвку в Лигу Европы

В субботу состоялись первые матчи плей-офф чемпионата Голландии за путёвку в Лигу Европы.

"Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, потерпел поражение от "Гронингена" со счётом 1:2.

"Гронинген" – "Витесс" - 2:1

Голы: Махи, 45 - 1:0, Мемишевич, 56 (пенальти) - 2:0, Кларк, 70 - 2:1.

"Гронинген": Падт, Хандверкер, Мемишевич, Зефейк, Вармердам, Рейс, Доан, Махи (Хрустич, 77), Брюнс (ван де Лой, 85), те Вирик, Сирхейс (Гладон, 70).

"Витесс": Пасвеер, Караваев, Кларк, Дуки, ван дер Верфф, Фор, Сереро, Беро (Бюттнер, 19), Эдегор, Линссен (Дауда, 81), Бейтинк (Матавж, 46).

В другом поединке "Утрехт" оказался сильнее "Хераклес".

"Хераклес" – "Утрехт" - 0:2

Голы: Густафссон, 36 (пенальти) - 0:1, Дессерс, 40 - 0:2.

"Хераклес": Бласвих, ван ден Бюйс, Брейкерс, Кнустер, Чиборра, Осман, Меркель (Дуарте, 46; ван Хинтюм, 90), Соуза, Дрост (Конингс, 63), Кювас, Адриан Дальмау.

"Утрехт": Рогор-Йенсен, ван Марел, Клайбер, Бергстрем, Гавори, ван Оверем (Штридер, 55), ван де Стрек, Базур, Густафссон, Керк (Буссайд, 87), Дессерс (Гертлер, 75).

Ответные матчи состоятся во вторник, 21 мая.

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