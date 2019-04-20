"Витесс" Слуцкого вдесятером разгромил "Зволле" и другие результаты 31-го тура чемпионата Нидерландов

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"Витесс" Слуцкого вдесятером разгромил "Зволле" и другие результаты 31-го тура чемпионата Нидерландов

В субботу в рамках 31-го тура чемпионата Нидерландов состоялись пять матчей. Выделим крупную победу "Витесса", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, над "Зволле", а также минимальные триумфы "Аякса" и "Фейеноорда" над "Гронингеном" и "АЗ Алкмаром" соответственно.

"Витесс" - "Зволле" - 4:1

Голы: Линссен, 9 - 1:0, Ти, 23 - 1:1, Линссен, 47 - 2:1, Дауда, 73 - 3:1, Линссен, 77 - 4:1.

Удаление: Бюттнер (27) - "Витесс".

 

"Гронинген" - "Аякс" - 0:1

Гол: Хунтелаар, 78 - 0:1.

 

"Фейеноорд" - "АЗ Алкмар" - 2:1

Голы: Сентьес, 36 - 0:1, Маласиа, 51 - 1:1, ван Перси, 68 - 2:1.

 

"Венло" - "Де Графсхап" - 4:1

Голы: Нарсинх, 2 - 0:1, Сентьенс, 38 - 1:1, Млапа, 55 - 2:1, Грот, 58 - 3:1, Рюттен, 85 - 4:1.

 

"Эммен" - "Утрехт" - 2:0

Голы: де Леув, 30 - 1:0, Вендорп, 40 - 2:0.

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2 ПСВ ПСВ 30 74
3 Фейеноорд Фейеноорд 30 56
4 АЗ АЗ 30 52
5 Хераклес Хераклес 31 48
6 Витесс Витесс 31 47
7 Утрехт Утрехт 31 47
8 Виллем II Виллем II 30 43
9 Гронинген Гронинген 31 42
10 Херенвен Херенвен 31 37
11 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 30 36
12 Зволле Зволле 31 35
13 ВВВ Венло ВВВ Венло 30 34
14 Эммен Эммен 31 32
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 30 31
16 Де Графсхап Де Графсхап 30 26
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