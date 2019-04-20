"Витесс" Слуцкого вдесятером разгромил "Зволле" и другие результаты 31-го тура чемпионата Нидерландов
В субботу в рамках 31-го тура чемпионата Нидерландов состоялись пять матчей. Выделим крупную победу "Витесса", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, над "Зволле", а также минимальные триумфы "Аякса" и "Фейеноорда" над "Гронингеном" и "АЗ Алкмаром" соответственно.
"Витесс" - "Зволле" - 4:1
Голы: Линссен, 9 - 1:0, Ти, 23 - 1:1, Линссен, 47 - 2:1, Дауда, 73 - 3:1, Линссен, 77 - 4:1.
Удаление: Бюттнер (27) - "Витесс".
"Гронинген" - "Аякс" - 0:1
Гол: Хунтелаар, 78 - 0:1.
"Фейеноорд" - "АЗ Алкмар" - 2:1
Голы: Сентьес, 36 - 0:1, Маласиа, 51 - 1:1, ван Перси, 68 - 2:1.
"Венло" - "Де Графсхап" - 4:1
Голы: Нарсинх, 2 - 0:1, Сентьенс, 38 - 1:1, Млапа, 55 - 2:1, Грот, 58 - 3:1, Рюттен, 85 - 4:1.
"Эммен" - "Утрехт" - 2:0
Голы: де Леув, 30 - 1:0, Вендорп, 40 - 2:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|31
|77
|2
|ПСВ
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|30
|56
|4
|АЗ
|30
|52
|5
|Хераклес
|31
|48
|6
|Витесс
|31
|47
|7
|Утрехт
|31
|47
|8
|Виллем II
|30
|43
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Херенвен
|31
|37
|11
|АДО Ден Хааг
|30
|36
|12
|Зволле
|31
|35
|13
|ВВВ Венло
|30
|34
|14
|Эммен
|31
|32
|15
|Фортунна Ситтард
|30
|31
|16
|Де Графсхап
|30
|26
|17
|Эксельсиор
|30
|26
|18
|НАК Бреда
|30
|22