"Витесс" Слуцкого вдесятером разгромил "Зволле" и другие результаты 31-го тура чемпионата Нидерландов

В субботу в рамках 31-го тура чемпионата Нидерландов состоялись пять матчей. Выделим крупную победу "Витесса", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, над "Зволле", а также минимальные триумфы "Аякса" и "Фейеноорда" над "Гронингеном" и "АЗ Алкмаром" соответственно.

"Витесс" - "Зволле" - 4:1

Голы: Линссен, 9 - 1:0, Ти, 23 - 1:1, Линссен, 47 - 2:1, Дауда, 73 - 3:1, Линссен, 77 - 4:1.

Удаление: Бюттнер (27) - "Витесс".

"Гронинген" - "Аякс" - 0:1

Гол: Хунтелаар, 78 - 0:1.

"Фейеноорд" - "АЗ Алкмар" - 2:1

Голы: Сентьес, 36 - 0:1, Маласиа, 51 - 1:1, ван Перси, 68 - 2:1.

"Венло" - "Де Графсхап" - 4:1

Голы: Нарсинх, 2 - 0:1, Сентьенс, 38 - 1:1, Млапа, 55 - 2:1, Грот, 58 - 3:1, Рюттен, 85 - 4:1.

"Эммен" - "Утрехт" - 2:0

Голы: де Леув, 30 - 1:0, Вендорп, 40 - 2:0.

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