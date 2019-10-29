"Витесс" Слуцкого выбил "Де Графсхап" из Кубка Нидерландов
В рамках 1-го раунда Кубка Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого обыграл "Де Графсхап", тем самым добыв путевку в следующий раунд.
"Витесс" - "Де Графсхап" 2:0
Голы: Дарфалу, 3 - 1:0, Дико, 68 - 2:0
"Витесс": Лампру, Гаек, Кларк, Дуки, Даса, Беро, Базур, Леливелд, Бейтинк (Дико, 67), Дарфалу (Фор, 78), Грот (Вруг, 87).
"Де Графсхап": Юрьюс, Тутуарима, ван Хейзен, Овусу, Бас (Сентьенс, 60), Брейнбург, Вет, Хелмер (Схюрман, 60), ван ден Бомен, ван Мигем (Хиазор, 72), ван Хертюм.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23