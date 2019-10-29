"Витесс" Слуцкого выбил "Де Графсхап" из Кубка Нидерландов

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"Витесс" Слуцкого выбил "Де Графсхап" из Кубка Нидерландов

В рамках 1-го раунда Кубка Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого обыграл "Де Графсхап", тем самым добыв путевку в следующий раунд.

"Витесс" - "Де Графсхап" 2:0

Голы: Дарфалу, 3 - 1:0, Дико, 68 - 2:0

"Витесс": Лампру, Гаек, Кларк, Дуки, Даса, Беро, Базур, Леливелд, Бейтинк (Дико, 67), Дарфалу (Фор, 78), Грот (Вруг, 87).

"Де Графсхап": Юрьюс, Тутуарима, ван Хейзен, Овусу, Бас (Сентьенс, 60), Брейнбург, Вет, Хелмер (Схюрман, 60), ван ден Бомен, ван Мигем (Хиазор, 72), ван Хертюм.  

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