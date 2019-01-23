"Витесс" Слуцкого выбили из четвертьфинала Кубка Нидерландов
"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого покинул Кубок Нидерландов на стадии 1/4 финала.
"АЗ Алкмар" - "Витесс" 2:0
Голы: Стенгс, 40 - 1:0, Тил, 54 - 2:0
"АЗ Алкмар": Бизот, Аувеян, Свенссон, Влар (Хацидьякос, 80), Сентьес, Мидтше, Стенгс (ван Рейн, 84), Тил, Идрисси, Махер, Копмейнерс.
"Витесс": Эдуарду, Бюттнер, ван дер Верфф, Караваев, Кларк-Солтер, Эдегор, Фор, Беренс, Сереро, Линссен, Дарфалу (Маргарет, 67).
Предупреждение: Эдегор (67).
В чемпионате "Витесс" после 18 туров занимает 4-е место.
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Определились последние четвертьфиналисты Кубка Азии
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|18
|49
|2
|Аякс
|18
|47
|3
|Фейеноорд
|18
|36
|4
|Витесс
|18
|29
|5
|АЗ
|18
|28
|6
|Утрехт
|18
|28
|7
|ВВВ Венло
|18
|26
|8
|Хераклес
|18
|26
|9
|Виллем II
|18
|22
|10
|Херенвен
|18
|21
|11
|Фортунна Ситтард
|18
|20
|12
|АДО Ден Хааг
|18
|20
|13
|Гронинген
|18
|18
|14
|Зволле
|18
|18
|15
|Эммен
|18
|18
|16
|Эксельсиор
|18
|16
|17
|НАК Бреда
|18
|15
|18
|Де Графсхап
|18
|15