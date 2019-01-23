"Витесс" Слуцкого выбили из четвертьфинала Кубка Нидерландов

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"Витесс" Слуцкого выбили из четвертьфинала Кубка Нидерландов

"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого покинул Кубок Нидерландов на стадии 1/4 финала.

"АЗ Алкмар" - "Витесс" 2:0

Голы: Стенгс, 40 - 1:0, Тил, 54 - 2:0

"АЗ Алкмар": Бизот, Аувеян, Свенссон, Влар (Хацидьякос, 80), Сентьес, Мидтше, Стенгс (ван Рейн, 84), Тил, Идрисси, Махер, Копмейнерс.

"Витесс": Эдуарду, Бюттнер, ван дер Верфф, Караваев, Кларк-Солтер, Эдегор, Фор, Беренс, Сереро, Линссен, Дарфалу (Маргарет, 67).

Предупреждение: Эдегор (67).   

В чемпионате "Витесс" после 18 туров занимает 4-е место.

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