"Витесс" Слуцкого вышел в финал плей-офф за Лигу Европы

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"Витесс" Слуцкого вышел в финал плей-офф за Лигу Европы

В ответном матче 1/2 финала плей-офф за Лигу Европы "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, обыграл "Гронинген" и завоевал путевку в финал.

Победу "Витессу" принесли дубль Тима Матавжа и гол Мартина Эдегора, который также отметился двумя результативными передачами.

В финале "Витесс" сыграет с "Утрехтом".

"Витесс" - "Гронинген" - 3:1 (3:0) - первый матч - 1:2
Голы: Эдегор, 2 - 1:0, Матавж, 28 - 2:0, Матавж, 31 - 3:0, Серхейс, 81 - 3:1

"Витесс": Пасвер, Караваев, ван дер Верфф, Деки, Бюттнер, Эдегор, Сереро, Фор, Линссен (Али, 75), Дауда, Матавж (Буйтинк, 62)

"Грониген": Падт, Зеефуйк, те Виерик, Мемишевич, Хандверкер (Хрустич, 55), Вармердам, Райс (Гладон, 55), Брунс, Доан, Майи, Серхейс

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