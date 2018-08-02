"Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы

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"Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы

Голландский "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы победил румынский "Вииторул" и вышел в следующий круг.

"Витесс" Голландия – "Вииторул" Румыния - 3:1 (1:0) - первый матч - 2:2
Голы: Матавж, 23 - 1:0, Линссен, 48 - 2:0, Дрэгуш, 50 - 2:1, Бееренс, 77 - 3:1

"Витесс": Эдуарду, Теландер, Бюттнер, Караваев, Кларк-Солтер (ван дер Верфф, 57), Фоор, Беро (Брюнс, 57), Бееренс, Сереро, Линссен (Гонг, 90), Матавж.

"Вииторул": Кожокару, Младен, Бэлуцэ (Ходороджа, 71), де Нойер, Лима, Аким, Цыру, Хаджи, Ури (Чобану, 46), Дрэгуш (Мэцан, 77), Вынэ.

В 3-м раунде "Витесс" сыграет с швейцарским "Базелем".

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