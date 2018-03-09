"Витесс" согласовал контракт со Слуцким

"Витесс" согласовал контракт с Леонидом Слуцким, который возглавит голландскую команду в следующем сезоне.

Как сообщает De Telegraaf, стороны договорились об условиях сотрудничества и сейчас ждут разрешения на работу для российского специалиста, чтобы официально объявить о соглашении.

Стоит отметить, что Слуцкий станет первым российским тренером в истории чемпионата Голландии.

По итогам 26 туров "Витесс" занимает шестое место в турнирной таблице первенства, имея в своём активе 41 очко.

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