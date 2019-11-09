"Витесс" в домашнем матче проиграл "Гронингену" (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Голландии.

Единственный гол за хозяев забил форвард Бриан Линссен.

Для подопечных Леонида Слуцкого это третье поражение подряд в чемпионате Голландии.

"Витесс" - "Гронинген" - 1:2 (0:2)

Голы: Асоро, 13 - 0:1, Асоро, 31 - 0:2, Линссен, 49 - 1:2.

"Витесс": Пасвер, Леливелд, Дуки, Обиспо, Кларк (Дарфалу, 74), Даса, Базур, Беро, Линссен, Дико, Грот (Матавж, 46).

"Гронинген": Падт, Зефейк, Те Вирик, Итакура, Вармердам, Хрустич (Бенсхоп, 67), Матусива, Эль-Мессауди, Эль Ханкури, Сирхейс (Мемишевич, 56), Асоро (Шрек, 89).

"Гронинген" занимает 6 место, набрав 20 баллов. У "Витесса" 23 балла и 5 позиция.

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