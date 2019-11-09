"Витесс" в домашнем матче проиграл "Гронингену"
"Витесс" в домашнем матче проиграл "Гронингену" (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Голландии.
Единственный гол за хозяев забил форвард Бриан Линссен.
Для подопечных Леонида Слуцкого это третье поражение подряд в чемпионате Голландии.
"Витесс" - "Гронинген" - 1:2 (0:2)
Голы: Асоро, 13 - 0:1, Асоро, 31 - 0:2, Линссен, 49 - 1:2.
"Витесс": Пасвер, Леливелд, Дуки, Обиспо, Кларк (Дарфалу, 74), Даса, Базур, Беро, Линссен, Дико, Грот (Матавж, 46).
"Гронинген": Падт, Зефейк, Те Вирик, Итакура, Вармердам, Хрустич (Бенсхоп, 67), Матусива, Эль-Мессауди, Эль Ханкури, Сирхейс (Мемишевич, 56), Асоро (Шрек, 89).
"Гронинген" занимает 6 место, набрав 20 баллов. У "Витесса" 23 балла и 5 позиция.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23