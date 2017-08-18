"Витесс" в гостях разобрался с "Родой"

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"Витесс" в гостях разобрался с "Родой"

В рамках второго тура чемпионата Голландии "Витесс" на выезде переиграл "Роду" со счётом 3:1.

"Рода" – "Витесс" - 1:3

Голы: Матавж, 40 - 0:1, Пасвеер, 64 (автогол) - 1:1, Брюнс, 69 - 1:2, Кашия, 80 - 1:3.

"Рода": Юрьюс, ван Пеппен, Кум, Веркер, Анану, Густафссон, Эль-Макрини (Нденге, 84), Росхевел, Гнятич, Паулиссен (ван Вельзен, 81), ван Камп (Шахин, 68).

"Витесс": Пасвеер, Крейсвейк, Дабо, Бюттнер, Кашия, Брюнс (Мязга, 83), Фор, Линссен, Сереро, Рашица (Колкетт, 75), Матавж (Кастайнос, 71).  

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