"Витесс" в гостях разобрался с "Родой"
В рамках второго тура чемпионата Голландии "Витесс" на выезде переиграл "Роду" со счётом 3:1.
"Рода" – "Витесс" - 1:3
Голы: Матавж, 40 - 0:1, Пасвеер, 64 (автогол) - 1:1, Брюнс, 69 - 1:2, Кашия, 80 - 1:3.
"Рода": Юрьюс, ван Пеппен, Кум, Веркер, Анану, Густафссон, Эль-Макрини (Нденге, 84), Росхевел, Гнятич, Паулиссен (ван Вельзен, 81), ван Камп (Шахин, 68).
"Витесс": Пасвеер, Крейсвейк, Дабо, Бюттнер, Кашия, Брюнс (Мязга, 83), Фор, Линссен, Сереро, Рашица (Колкетт, 75), Матавж (Кастайнос, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|33
|79
|2
|Аякс
|33
|78
|3
|ПСВ
|34
|76
|4
|Утрехт
|33
|59
|5
|АЗ
|33
|49
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Твенте
|34
|45
|8
|Херенвен
|33
|43
|9
|Хераклес
|33
|43
|10
|Гронинген
|34
|43
|11
|АДО Ден Хааг
|34
|38
|12
|Эксельсиор
|34
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|Зволле
|34
|35
|15
|Спарта Роттердам
|34
|34
|16
|Рода ЮК
|33
|33
|17
|НЕК
|33
|31
|18
|Гоу Эхед Иглз
|34
|23