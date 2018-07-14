Нападающий ЦСКА Витиньо близок к переходу в "Фламенго".

По данным Globo, стороны уже имеют договоренность о контракте, но пока "Фламенго" не уладил сумму трансфера с ЦСКА.

"Армейцы" хотят получить за Витинью не менее 10 миллионов евро.

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