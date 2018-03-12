Витиньо: "Будем бороться за чемпионство"

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Витиньо: "Будем бороться за чемпионство"Форвард московского ЦСКА Витиньо высказался о готовности своей команды бороться за чемпионство в РФПЛ.

"Мы побеждаем, и нам необходимо сконцентрироваться на продолжении победной серии. Надо думать о своих результатах. Если будем смотреть на соперников, считать расклады, то потеряем концентрацию. Будем идти от игры к игре и бороться за титул", - цитирует 24-летнего нападающего официальный сайт его клуба.

Напомним, вчера ЦСКА разгромил "Ахмат". | soccernews.ru

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Всё правильно сказал! Молодец Витюнь.

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