Витиньо: "ЦСКА сумел уничтожить "Спартак" благодаря поддержке болельщиков"

Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал победу своей команды над "Спартаком" (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России.

"Мы обязаны были выигрывать. Мы проиграли два предыдущих домашних матча, что очень неприятно. Что касается задач: мы всегда нацелены на победу, независимо от того, играем дома или на выезде. Особенно в таком матче, супердерби. Весной мы им проиграли, и никак нельзя было проигрывать вновь. В чемпионате мы исчерпали допустимое количество поражений, теперь нам надо исключительно побеждать. Вся команда проявила бойцовские качества, и мы смогли победить.

Когда ты вынуждаешь команду соперника опуститься на колени, встать ей очень тяжело. Это произошло благодаря нашим болельщикам. Это и есть магия футбола: ты проигрываешь, но болельщики гонят тебя вперед, верят в тебя и твой потенциал и в то, что игру можно перевернуть. Это эмоции, которые привлекают людей в мир футбола. Когда проигрывали, мы чувствовали дыхание наших болельщиков, и это помогало. Неистовая поддержка позволила уничтожить соперника", - приводит слова Витиньо официальный сайт клуба.

Напомним, что ЦСКА по ходу встречи проигрывал 0:1, но сумел победить благодаря голам Георгия Щенникова и Витиньо на 83-й и 84-й минутах.

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