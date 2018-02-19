Витиньо: "Домашний матч против "Црвены Звезды" должен получиться удачным"

Вингер московского ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы, в которой его команда на своем поле сыграет против сербской "Црвены Звезды".

"Без сомнения, в команде все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать. Домашний матч должен получиться удачным, ведь болельщики будут поддерживать нас, а это значит, в наши паруса подует ветер, который отправит нас к чужим воротам...

Относительно того, как нам стоит сыграть: тренер даст необходимые установки, стоит ли сразу идти в атаку и делать ставку на быстрый гол, либо нам необходимо немножко засушить игру, распасовывать и ждать своего шанса. Будем строго выполнять указания главного тренера", - цитирует 24-летнего бразильца Bobsoccer.

Напомним, лучший бомбардир "Црвены Звезды" не сыграет в матче с ЦСКА. | soccernews.ru