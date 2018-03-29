Витиньо: "Головин мог бы играть в сборной Бразилии"

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Витиньо: "Головин мог бы играть в сборной Бразилии"

Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо заявил, что уровня игры его одноклубника Александра Головина может быть достаточно для сборной Бразилии.

"Головин уже стал открытием и перерос этот период. Головин становится сильнее с каждым днем и все больше выделяется. Вот потому он уже стал основным игроком сорной, хотя довольно молод. Уверен, что Головин проведет хороший чемпионат мира и покажет все, что умеет.

Кто-то из российских игроков мог бы потянуть уровень сборной Бразилии? Головин как раз может! Серьезно! Он ведь сумел показать себя совсем в юном возрасте. Других россиян, которые заиграли бы так рано и так круто, я не знаю. Так что исходя из возраста и выступлений, назову Головина. Он мог бы играть в сборной Бразилии", – приводят слова Витиньо российские СМИ.

В этом сезоне 21-летний Головин провел за ЦСКА 33 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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