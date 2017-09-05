Витиньо хочет играть в топ-клубе

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал, что хотел бы повторить путь своего соотечественника Неймара.

"Неймар сейчас один из трех лучших футболистов мира – наравне с Месси и Роналду. Я тоже хочу играть в таком топовом клубе, как "Реал" или "Барселона", поэтому усердно работаю ради достижения своей цели. Вообще все игроки в футболе преследуют две цели – выступать в топ-клубе и сборной своей страны. Я не исключение.

ЦСКА дал мне все, что у меня сейчас есть. Клуб материально обеспечил мою семью, я имею возможность играть в Лиге чемпионов. Для меня это большая честь, и я очень благодарен клубу…", - сказал он.

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