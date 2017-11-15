Витиньо: "Лучшие игроки ЦСКА - Акинфеев, Марио Фернандес и Головин"

Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо определил тройку лучших футболистов армейского клуба.

"Я не лучший игрок в ЦСКА. Моя тройка - Акинфеев, Марио Фернандес, Головин. Но у нас есть ещё ряд отличных футболистов: Вернблум, Натхо, Щенников – они все важные игроки и вносят свою лепту. В ЦСКА нет футболистов, которые бы не помогали команде. Все выполняют свои задачи и работают на благо коллектива", - приводят слова Витиньо российские СМИ.

Напомним, что после 16 туров ЦСКА занимает четвертое место в Премьер-лиге.

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