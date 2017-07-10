Витиньо может перейти в "Барселону"

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Витиньо может перейти в "Барселону"

Хавбек "Палмейраса" Витиньо может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист завтра прилетит в Испанию для прохождения медобследования и заключит соглашение с каталонским клубом.

Предполагается, что "Барселона" арендует бразильца на один год с возможностью выкупа за 12 миллионов евро.

За основную команду "Палмейраса" Витиньо сыграл всего два матча.

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