Витиньо: "Мы показали, что ЦСКА - мощная команда"

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился эмоциями после ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против "Арсенала".

"Мы играли лучше, больше владели мячом. К сожалению, не хватило удачи. Если бы забили третий гол, были бы хорошие шансы пройти "Арсенал". Но нас можно поздравить, матч получился качественным. Мы показали, что ЦСКА - мощная команда, что у нас есть характер и что можем противостоять одному из сильнейших английских клубов" - сказал Витиньо.

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