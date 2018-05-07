Витиньо: "Надеемся попасть в Лигу чемпионов напрямую"

Форвард московского ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от последнего матча сезона своей команды, в котором она дома сыграет против махачкалинского "Анжи".

"Каким будет настрой на последний матч? Мы надеемся попасть в Лигу Чемпионов напрямую - это самая главная мотивация. Надо выйти, одержать победу и на мажорной ноте закончить сезон", - цитирует 24-летнего нападающего армейцев официальный сайт его клуба.

Напомним, ЦСКА на длительный срок потерял своего хавбека. | soccernews.ru